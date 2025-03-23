درجات الحرارة سترتفع كثيراً.. كتل هوائية دافئة ستصل إلى لبنان في هذا الموعد

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وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع مع تسرب كتل هوائية دافئة من شمال افريقيا تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتبلغ ذروتها يوم الجمعة المقبل حيث تلامس درجات الحرارة على الساحل ال 28 درجة، حتى يوم حيث يتحول الطقس الى متقلب مع عودة درجات الحرارة للانخفاض.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر اذار بيروت بين 13 و 22، بين 11 و 20 وزحلة بين 6 و 17 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح في المناطق الجنوبية فترة بعد الظهر.الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية بحيث تلامس معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح في المناطق الجنوبية. الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى الرياح ناشطة في الجنوب كما تنخفض نسبة الرطوبة . الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 3 درجات مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح جنوب البلاد مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 2 الى 14 درجة، في الداخل من 1 الى 14 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و 30 كم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 45 و 65 %.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 20 درجة.- الضغط الجوي: 771 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05،37 ساعة غروب الشمس: 17،53.