بشأن إطلاق الصواريخ من الجنوب.. رد حاسم من نائب حزب الله!

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وانتقد الأصوات التي سارعت إلى اتهام "حزب الله"، مبررة بذلك للعدو .وأكد أن "الحزب موحد ومتماسك"، وأن "أي عملية ينفذها يعلن عنها بوضوح وبكل شجاعة"، موضحا أن هذه الادعاءات تهدف إلى تشويه الحقائق ولن تنجح في التأثير على موقف الحزب أو جمهوره.وشدد على أن "هذه الاتهامات لن تفت في عضد الحزب أو تغير من ثباته على طريق المقاومة"، مؤكدا أن "حزب الله سيواصل التزامه بالمبادئ التي ضحى من أجلها الشهداء، مهما تعاظمت التحديات والمخاطر".وتخلل المناسبة تلاوة آيات من القرآن الكريم ومجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد القائد وكل الشهداء، في أجواء من الحزن والوفاء لتضحيات المقاومين.