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لبنان
مراد يدعو: لفتح حوار مع سوريا لحل القضايا العالقة
Lebanon 24
23-03-2025
|
07:44
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أكد
النائب
حسن مراد، اليوم الأحد، أن "العدو الاسرائيلي لا يزال يحتل جزءا من
الأراضي
اللبنانية
وينتهك سيادتها بشكل مستمر"، مشددا على "حق
لبنان
في
الدفاع
عن نفسه بكل الوسائل المتاحة".
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ودعا إلى ممارسة ضغط دولي على الكيان الاسرائيلي للانسحاب من
الأراضي
المحتلة.
وأكد أن "هذا الحق غير قابل للمساومة أو الابتزاز"، داعيا إلى البدء فورا ب"عملية الإعمار بعيدا عن التجاذبات السياسية".
كما دعا مراد إلى تبني خطة إصلاحية شاملة تعيد للدولة دورها الطبيعي، مع وقف الهدر والفساد، مؤكدا على "ضرورة حماية أموال المودعين باعتبارها حقوقا مشروعة لا يجوز التلاعب بها".
فيما يتعلق بالوضع على الحدود الشرقية، شدد مراد على "أهمية الحفاظ على استقرار
سوريا
وأمنها"، معتبرا ذلك "ضرورة لبنانية وعربية".
ودعا إلى فتح حوار مع
سوريا
لحل القضايا العالقة، مع رفض أي استغلال للوضع السوري لزعزعة أمن
لبنان
.
وخلال كلمته، شدد مراد على "أهمية دور الإعلام في نقل الحقيقة بمسؤولية وفتح قنوات الحوار الوطني".
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