مراد يدعو: لفتح حوار مع سوريا لحل القضايا العالقة

Advertisement

ودعا إلى ممارسة ضغط دولي على الكيان الاسرائيلي للانسحاب من المحتلة.وأكد أن "هذا الحق غير قابل للمساومة أو الابتزاز"، داعيا إلى البدء فورا ب"عملية الإعمار بعيدا عن التجاذبات السياسية".كما دعا مراد إلى تبني خطة إصلاحية شاملة تعيد للدولة دورها الطبيعي، مع وقف الهدر والفساد، مؤكدا على "ضرورة حماية أموال المودعين باعتبارها حقوقا مشروعة لا يجوز التلاعب بها".فيما يتعلق بالوضع على الحدود الشرقية، شدد مراد على "أهمية الحفاظ على استقرار وأمنها"، معتبرا ذلك "ضرورة لبنانية وعربية".ودعا إلى فتح حوار مع لحل القضايا العالقة، مع رفض أي استغلال للوضع السوري لزعزعة أمن .وخلال كلمته، شدد مراد على "أهمية دور الإعلام في نقل الحقيقة بمسؤولية وفتح قنوات الحوار الوطني".