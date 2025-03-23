Advertisement

لبنان

مراد يدعو: لفتح حوار مع سوريا لحل القضايا العالقة

Lebanon 24
23-03-2025 | 07:44
A-
A+
Doc-P-1337386-638783344937500922.jpeg
Doc-P-1337386-638783344937500922.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد النائب حسن مراد، اليوم الأحد، أن "العدو الاسرائيلي لا يزال يحتل جزءا من الأراضي اللبنانية وينتهك سيادتها بشكل مستمر"، مشددا على "حق لبنان في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة".
Advertisement

ودعا إلى ممارسة ضغط دولي على الكيان الاسرائيلي للانسحاب من الأراضي المحتلة.

وأكد أن "هذا الحق غير قابل للمساومة أو الابتزاز"، داعيا إلى البدء فورا ب"عملية الإعمار بعيدا عن التجاذبات السياسية".

كما دعا مراد إلى تبني خطة إصلاحية شاملة تعيد للدولة دورها الطبيعي، مع وقف الهدر والفساد، مؤكدا على "ضرورة حماية أموال المودعين باعتبارها حقوقا مشروعة لا يجوز التلاعب بها".

فيما يتعلق بالوضع على الحدود الشرقية، شدد مراد على "أهمية الحفاظ على استقرار سوريا وأمنها"، معتبرا ذلك "ضرورة لبنانية وعربية".

ودعا إلى فتح حوار مع سوريا لحل القضايا العالقة، مع رفض أي استغلال للوضع السوري لزعزعة أمن لبنان.

وخلال كلمته، شدد مراد على "أهمية دور الإعلام في نقل الحقيقة بمسؤولية وفتح قنوات الحوار الوطني".
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهناك مقترح لحل القضايا العالقة
lebanon 24
23/03/2025 22:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حركة حماس بالضفة الغربية للجزيرة: نسعى مع الوسطاء في قطر ومصر إلى حل القضايا العالقة
lebanon 24
23/03/2025 22:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: لضرورة تسهيل سير التحقيقات في القضايا العالقة
lebanon 24
23/03/2025 22:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع وزير العدل عادل نصار سبل تفعيل عمل المحاكم والنيابات العامة، مشددًا على ضرورة تسهيل سير التحقيقات في القضايا العالقة ولا سيما قضية تفجير مرفأ بيروت
lebanon 24
23/03/2025 22:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-03-23
16:00 | 2025-03-23
15:06 | 2025-03-23
15:05 | 2025-03-23
15:02 | 2025-03-23
15:02 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24