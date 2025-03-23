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لبنان

قوة مدرعة إسرائيلية تتوغل في النبطية

Lebanon 24
23-03-2025 | 08:27
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توغلت قوة مدرعة اسرائيلية تضم جرافات، اليوم الأحد، في اتجاه وادي قطمون في النبطية، حيث عملت على استحداث سواتر ترابية في المنطقة
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