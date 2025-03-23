سليمان: لتُترك للدولة وحدها المسؤولية الوطنية

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وسأل: "فلماذا لم ولا نقدم بعد على إقفال ملف السلاح والفصائل المسلّحة والعناصر المنضبطة منها وغير المنضبطة؟ لماذا لا نختم سِجلّ منصّات الإسناد والساحات الموحدة وغير الموحدة على أرض وفي قُراه وبلداته ومُدنِهِ كما في المربّعات الأمنية وفي المُخيّمات المتخمة بالسلاح والعقائد؟".وختم: "لتُترك للدولة وحدها المسؤولية وليُتاح المجال للجيش اللبناني لإثبات عقيدته المستقلّة والمتجذّرة لبنانيًا بعيدًا كلّ البعد عن محاور الصراعات. نزيف هجرة شبابنا وأولادنا وأحفادنا لم يتوقّف بعد! فلمن نبني وطنًا ونعيد إعماره؟ هل نبنيه للنازحين واللاجئين المتدفّقين دون انقطاع؟ نسألكم، إلى متى؟ وإلى أين؟".