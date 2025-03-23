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لبنان

سليمان: لتُترك للدولة وحدها المسؤولية الوطنية

Lebanon 24
23-03-2025 | 08:34
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 أشار الرئيس العماد ميشال سليمان، في تصريح، الى "اننا جميعا نعلم، ومنذ عقود، أنّ المستفيد الأكبر والأوّل من الإخلال بالإتّفاقيات ومن العبث بالقرارات الدولية هي إسرائيل التي تريد، ليس فقط، القتل والتدمير بل أيضًا العبث بالصيغة اللبنانية الفريدة وَنَزْع صِفة الرسالة عن لبنان التي أطلقها عليه أبرز رجل دينٍ ودولة في التاريخ المعاصر البابا القدّيس يوحنا بولس الثاني".
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وسأل: "فلماذا لم ولا نقدم بعد على إقفال ملف السلاح والفصائل المسلّحة والعناصر المنضبطة منها وغير المنضبطة؟ لماذا لا نختم سِجلّ منصّات الإسناد والساحات الموحدة وغير الموحدة على أرض لبنان وفي قُراه وبلداته ومُدنِهِ كما في المربّعات الأمنية وفي المُخيّمات المتخمة بالسلاح والعقائد؟".

وختم: "لتُترك للدولة وحدها المسؤولية الوطنية وليُتاح المجال للجيش اللبناني لإثبات عقيدته الوطنية المستقلّة والمتجذّرة لبنانيًا بعيدًا كلّ البعد عن محاور الصراعات. نزيف هجرة شبابنا وأولادنا وأحفادنا لم يتوقّف بعد! فلمن نبني وطنًا ونعيد إعماره؟ هل نبنيه للنازحين واللاجئين المتدفّقين دون انقطاع؟ نسألكم، إلى متى؟ وإلى أين؟".
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