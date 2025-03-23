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لبنان

الجيش: تفجير ذخائر في راشيا

Lebanon 24
23-03-2025 | 08:41
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 23 / 3 / 2025، ما بين الساعة 14.30 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة مجدل بلهيص - راشيا".
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