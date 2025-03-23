بعد الاعتداءات الإسرائيلية جنوبًا.. هذا ما أعلنه الجيش

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رفع العدو منذ أمس وحتى اليوم وتيرة اعتداءاته على متخذًا ذرائع مختلفة، فنفّذ عشرات الغارات جنوب الليطاني وشماله وصولًا إلى البقاع، مُوقعًا شهداء وجرحى فضلًا عن التسبب بدمار كبير في الممتلكات.لم يكتفِ العدو بهذا القدر من الاعتداءات، فقد اجتازت آليات هندسية وعسكرية مختلفة تابعة له السياج التقني صباح اليوم، ونفذت أعمال تجريف في قطمون في خراج بلدة رميش، كما انتشر عناصر من قوات المشاة المعادية داخل هذه ، في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.في المقابل، عزز الجيش انتشاره في ، وحضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في - اليونيفيل لتوثيق الانتهاكات، فيما عادت القوات المعادية إلى الداخل المحتل.تُتابع قيادة الجيش التطورات بالتنسيق مع اليونيفيل والجهات المعنية لاحتواء الوضع المستجد على الحدود الجنوبية.