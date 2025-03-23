فضل الله: لضرورة اتخاذ قرار وطني لحماية السيادة

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رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن فضل الله في بيان، أن "تصعيد الاحتلال لاعتداءاته المستمرة على يعد محاولة جديدة لفرض معادلة الترهيب بالدم والنار على اللبنانيين. يستغل الاحتلال التزام الكامل بوقف إطلاق النار، ويستفيد من ضعف الدولة وإمكاناتها وافتقارها إلى شجاعة اتخاذ قرار واضح في التصدي لغطرسته، بعد الاتفاق على مسؤوليتها الكاملة عن جنوب الليطاني. كما يستفيد العدو من بعض الأصوات الداخلية التي تتبنى بالكامل الادعاءات ، وتروج للحرب على ، معتبرة ذلك فرصة للتخلص من المقاومة، متمنية العودة إلى أوهام مرحلة عام 1982".وأضاف فضل الله: "على الحكومة، وفق ما يمليه عليها الدستور، اتخاذ قرار وطني لحماية السيادة والتصدي للاعتداءات المتكررة باستخدام كل الوسائل المتاحة، كما التزمت في بيانها الوزاري".ودعا إلى "بذل جهد جدي لوقف هذه الاستباحة للبنان بدل الاكتفاء بالمواقف والتصريحات التي لا تسهم إلا في إضعاف الموقف الوطني بمواجهة العدو".وأشار إلى أن "رئيس الحكومة، ومن موقع مسؤوليته الدستورية، مطالب بإبلاغ اللبنانيين عن المعادلة التي ستحميهم من العدوان المستمر، وعن توقيت بدء العمل بها لوقف سفك الدماء".كما دعاه إلى توضيح الموقف الفعلي للدولة مما يجري في جنوب لبنان".وقال: "مع أن الجنوبيين منذ العام 1948، يطالبون دولتهم بالدفاع عنهم وحمايتهم وإلى الآن لم يجدوها، ولذلك كانت المقاومة التي حررت الوطن ودعت الدولة لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عنه".وأكد أن "المقاومة ليست مجرد كلمة تكتب بحبر رسمي يمكن شطبها أو طي صفحتها بتصريح أو مقابلة، سواء من قبل مسؤول حالي أو سابق. المقاومة ليست وظيفة رسمية محدودة بزمن، بل هي دم مقدس سقى أرض عزا وكرامة. هي فعل شعبي تراكم مع الزمن، حملته أجيال من اللبنانيين الذين يؤمنون بهذا الخيار ويتمسكون به، ويرفضون التنكر له أو التخلي عنه".وختم فضل الله: "المقاومة هي الماضي والحاضر والمستقبل، ووجودها وتضحياتها وإنجازاتها راسخة بوجود الشعب اللبناني الشجاع والمضحي، الذي لا يزال صابرا بثبات رغم غياب الدولة عن واجباتها وتقاعسها عن مسؤولياتها. ولولا ثقة هذا الشعب بمقاومته وحرصها على مصلحة ، لما استمر هذا الثبات والصمود".