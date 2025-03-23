Advertisement

لبنان

وزير الصناعة: جميل أن يموت المرء من أجل وطنه لكن!

Lebanon 24
23-03-2025 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1337410-638783403232983524.jpg
Doc-P-1337410-638783403232983524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري على منصة "اكس": "جميل أن يموت المرء من أجل وطنه، لكن الأجمل ... أن يحيا من أجله".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محفوض من معراب: مستمرون في المواجهة من أجل الدفاع عن وطننا
lebanon 24
23/03/2025 22:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة: ندعم العهد الجديد وحكومته من أجل إعادة بناء وطننا
lebanon 24
23/03/2025 22:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سامي الجميّل لـ mtv من بودابست: أصبح بإمكاننا الآن أن نبني وطنًا وشراكة في الوطن ولا عزل لأي مكوّن بل مرحلة بناء
lebanon 24
23/03/2025 22:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جميل السيّد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: لا أريد أن أعطل هذا العرس الدستوري بملاحظات شكلية لكن الدستور يقول ان المؤهلين للوزارة هم من اللبنانيين والذين لديهم الأهلية للنيابة
lebanon 24
23/03/2025 22:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-03-23
16:00 | 2025-03-23
15:06 | 2025-03-23
15:05 | 2025-03-23
15:02 | 2025-03-23
15:02 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24