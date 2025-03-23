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لبنان

مخزومي: الحكومة مسؤولة عن كشف الأشخاص الذين أطلقوا الصواريخ في الجنوب

Lebanon 24
23-03-2025 | 09:35
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كتب النائب فؤاد مخزومي، اليوم الأحد، عبر صفحته على منصة "إكس":
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"الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بسط سلطة الدولة وتطبيق اتفاق وقف النار والقرارات الدولية، وهي مسؤولة عن كشف الأشخاص الذين قاموا بإطلاق الصواريخ في الجنوب، مما أدى إلى غارات إسرائيلية وسقوط شهداء وجرحى. نوجه سؤالا للحكومة وبالتحديد للرئيس نواف سلام حول هوية هؤلاء والجهة التي تقف وراءهم، فليس من المسموح كما العادة وضع ما جرى في خانة المجهول، في ظل خطر تجدد الحرب الاسرائيلية على لبنان. ننتظر من الحكومة والأجهزة المعنية وضع الرأي العام اللبناني في أجواء ما تقوم به لكشف الجهة المسؤولة عن استباحة قرار السلم والحرب الذي هو من اختصاص الدولة حصرا".
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