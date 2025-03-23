مخزومي: الحكومة مسؤولة عن كشف الأشخاص الذين أطلقوا الصواريخ في الجنوب

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"الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بسط الدولة وتطبيق وقف النار والقرارات ، وهي مسؤولة عن كشف الأشخاص الذين قاموا بإطلاق الصواريخ في الجنوب، مما أدى إلى غارات إسرائيلية وسقوط شهداء وجرحى. نوجه سؤالا للحكومة وبالتحديد للرئيس نواف سلام حول هوية هؤلاء والجهة التي تقف وراءهم، فليس من المسموح كما العادة وضع ما جرى في خانة المجهول، في ظل خطر تجدد الحرب الاسرائيلية على . ننتظر من الحكومة والأجهزة المعنية وضع الرأي العام اللبناني في أجواء ما تقوم به لكشف الجهة المسؤولة عن استباحة قرار السلم والحرب الذي هو من اختصاص الدولة حصرا".