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لبنان

بعد العدوان الإسرائيلي... جمعية تجار صور وضواحيها تلغي حفل افتتاح الأسواق

Lebanon 24
23-03-2025 | 09:37
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أعلنت جمعية تجار صور وضواحيها أنه "بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة صور، والذي أسفر عن استشهاد مدنيين وسقوط عدد من الجرحى، تعلن جمعية تجار صور وضواحيها عن إلغاء حفل افتتاح الأسواق الذي كان مقرراً يوم الاثنين، احتراماً لأرواح الشهداء".
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وتؤكد الجمعية أن الأسواق ستبقى مفتوحة طيلة الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وحتى عيد الفطر السعيد، آملةً أن يعمّ الأمن والسلام ربوع وطننا، وأن تعود الأعياد القادمة (الفطر والفصح المجيد وعيد البشارة) محمّلة بالبشائر والخير والاستقرار.
 
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