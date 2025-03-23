Advertisement

لبنان

إسرائيل تُعلن استهداف عنصر من "حزب الله" في عيتا الشعب

Lebanon 24
23-03-2025 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1337416-638783418192814121.jpg
Doc-P-1337416-638783418192814121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب المُتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس":

"هاجم الجيش الاسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة عيتا الشعب جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هكذا عملت فرقة إسرائيليّة على استهداف واغتيال عناصر "حزب الله"
lebanon 24
23/03/2025 22:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"الصحة" تعلن سقوط شهيد في عيتا الشعب
lebanon 24
23/03/2025 22:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": سقوط شهيد إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في عيتا الشعب - جنوب لبنان
lebanon 24
23/03/2025 22:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
23/03/2025 22:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-03-23
16:00 | 2025-03-23
15:06 | 2025-03-23
15:05 | 2025-03-23
15:02 | 2025-03-23
15:02 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24