إسرائيل تُعلن استهداف عنصر من "حزب الله" في عيتا الشعب

كتب المُتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس":



"هاجم الجيش الاسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة وقضى على أحد عناصر حزب الله".

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