إشكال في عكّار تطوّر إلى إطلاق نار... إصابة سيدة وطفل عن طريق الخطأ

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شهد مفرق المحمرة باتجاه إشكالًا بين عدد من الشبان من بلدتي ببنين والمحمرة تخلله عراك وتضارب بالأيدي قبل أن يتطور إلى إطلاق نار من قبل المدعو "م.س" ما أدى إلى إصابة سيارة تقلّ عائلة من آل "ح" وأسفر عن إصابة سيدة بطلق ناري في واليد عن طريق الخطأ بالإضافة إلى إصابة طفل.تم نقل السيدة والطفل إلى اليوسف في حيث وصفت حالة السيدة بالحرجة وغير المستقرة.ووفقًا للمصادر الميدانية أدى الإشكال إلى قطع الأوتوستراد جزئيًا لبعض الوقت بعد تجمع المواطنين ليتبين لاحقًا أن نشب بسبب أفضلية المرور.