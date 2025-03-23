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لبنان

إشكال في عكّار تطوّر إلى إطلاق نار... إصابة سيدة وطفل عن طريق الخطأ

Lebanon 24
23-03-2025 | 09:54
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شهد مفرق المحمرة باتجاه عكار إشكالًا بين عدد من الشبان من بلدتي ببنين والمحمرة تخلله عراك وتضارب بالأيدي قبل أن يتطور إلى إطلاق نار من قبل المدعو "م.س" ما أدى إلى إصابة سيارة تقلّ عائلة من آل "ح" وأسفر عن إصابة سيدة بطلق ناري في الصدر واليد عن طريق الخطأ بالإضافة إلى إصابة طفل.
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تم نقل السيدة والطفل إلى مستشفى اليوسف في حلبا حيث وصفت حالة السيدة بالحرجة وغير المستقرة.

ووفقًا للمصادر الميدانية أدى الإشكال إلى قطع الأوتوستراد جزئيًا لبعض الوقت بعد تجمع المواطنين ليتبين لاحقًا أن الخلاف نشب بسبب أفضلية المرور.
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