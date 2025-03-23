ميشال عون من حارة حريك: أحزن لاني رأيت الدمار

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وقال الرئيس عون في كلمة عقب القداس: "انها الذكرى السنوية التي تعيدني ٩٠ عاما إلى الوراء، ولي ذكريات في هذه البلدة، وانا آسف وأحزن لاني الدمار فيها اليوم".وأضاف: "كلما كنا نسمع بالقصف على هذه البلدة، كنا نصلي حتى يشفع الله بها وبسكانها".وختم: "نأمل أن تحل وتنفرج قريبا ونتلاقى اكثر".