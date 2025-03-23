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لبنان

الموسوي: هناك من يجتهد ليجد ذريعة للعدو الإسرائيلي

Lebanon 24
23-03-2025 | 10:29
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 أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي إلى إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان أمس، "وانبرى الكثيرون ليكيلوا الاتهام لحزب الله، الذي نفى أي علاقة له بهذه الحادثة، علماً بأن الجميع اعتادوا دائماً على حزب الله، أنه عندما ينفذ أي عملية، يعلن عنها بكل شرف وفخر واعتزاز وشجاعة وجرأة، ولا يخشى أحداً".
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تابع: "حزب الله أكد من خلال اتصالاته مع الجهات الرسمية لا سيما مع رئيسي الجمهورية والحكومة، أن لا علاقة للحزب بهذه العملية، ومن باب الحرص والمسؤولية، وحتى لا يُترك مجال لأحد في أن يدس أصابعه المسمومة بما حصل، ولكن هناك من يتبرع ويجتهد من أجل أن يجد ذريعة للعدو الإسرائيلي، حيث خرجت أصوات من الداخل اللبناني لتبرر وتقول، إنه لا نعلم أي فصيل من حزب الله قد نفذ هذه العملية".

أضاف: "حزب الله هو الحزب المتماسك والواحد، ويأتمر بقيادته ويلتزم كل التوجيهات المطلوبة منه، وهذا اللعب الذي يلعبه البعض من أجل أن يبرروا للعدو الإسرائيلي، لن يمر أبداً، لا على جمهورنا ولا على عامة الناس. العدو الإسرائيلي يقول إنه لا يعلم من أطلق الصواريخ، وأما البعض في لبنان أصدروا الحكم وأبرموه بأن حزب الله هو المسؤول عن عملية إطلاق الصواريخ".

وختم: "هؤلاء البعض في لبنان لن يغيروا في واقع الأمر شيئاً، ولن يستطيعوا أبداً أن يفتوا في عضدنا، ولن يزيدوا أمرهم إلاّ وبالاً وخبالاً، ولن يزيدونا إلاّ ثباتاً وإصراراً على خط ذات الشوكة، الذي التزمناه منذ البداية، وقدمنا في سبيله أغلى وأعظم ما عندنا، وسوف نستمر في هذا الطريق مهما عظمت التضحيات، ومهما جسُمت وكبرت المخاطر في كل زمان ومكان، لأننا أصحاب هذه الراية التي لن تسقط، وأصحاب هذه المسؤولية التي نحملها أمانةً للشهداء".
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