الموسوي: هناك من يجتهد ليجد ذريعة للعدو الإسرائيلي

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تابع: "حزب الله أكد من خلال اتصالاته مع الجهات لا سيما مع الجمهورية والحكومة، أن لا للحزب بهذه العملية، ومن باب الحرص والمسؤولية، وحتى لا يُترك مجال لأحد في أن يدس أصابعه المسمومة بما حصل، ولكن هناك من يتبرع ويجتهد من أجل أن يجد ذريعة للعدو ، حيث خرجت أصوات من الداخل اللبناني لتبرر وتقول، إنه لا نعلم أي فصيل من حزب الله قد نفذ هذه العملية".أضاف: "حزب الله هو الحزب المتماسك والواحد، ويأتمر بقيادته ويلتزم كل التوجيهات المطلوبة منه، وهذا اللعب الذي يلعبه البعض من أجل أن يبرروا للعدو ، لن يمر أبداً، لا على جمهورنا ولا على عامة الناس. العدو يقول إنه لا يعلم من أطلق الصواريخ، وأما البعض في أصدروا الحكم وأبرموه بأن حزب الله هو المسؤول عن عملية إطلاق الصواريخ".وختم: "هؤلاء البعض في لن يغيروا في واقع الأمر شيئاً، ولن يستطيعوا أبداً أن يفتوا في عضدنا، ولن يزيدوا أمرهم إلاّ وبالاً وخبالاً، ولن يزيدونا إلاّ ثباتاً وإصراراً على خط ذات الشوكة، الذي التزمناه منذ البداية، وقدمنا في سبيله أغلى وأعظم ما عندنا، وسوف نستمر في هذا مهما عظمت التضحيات، ومهما جسُمت وكبرت المخاطر في كل زمان ومكان، لأننا أصحاب هذه الراية التي لن تسقط، وأصحاب هذه المسؤولية التي نحملها أمانةً للشهداء".