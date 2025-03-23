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لبنان

البعريني: نطالب بدعم الجيش ليكون هو الممسك بالأرض

Lebanon 24
23-03-2025 | 10:29
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 اعتبر عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني أن "المرحلة دقيقة أكثر من أي وقت مضى، وتتطلّب وعيًا وحسًا وطنيًا في مقاربة التطورات وسط منطقة مشتعلة"، مشبّهًا واقعها بـ "برميل البارود القابل للاشتعال في أي لحظة" .
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وخلال سلسلة لقاءات واستقبالات في مكتبه في المحمرة قال البعريني: "إزاء ما يحصل، نرفض العودة إلى الوراء، بل نطالب أكثر من أي وقت مضى بدعم الجيش اللبناني ليكون هو الممسك بالأرض وتكون مؤسّسات الدولة هي صاحبة القرار". 

وتابع البعريني: "في ظل ما يحصل من تطورات، لا بدّ من التمعّن بالمشهد والتحرك الفوري بعيدًا من المتاهات الداخلية والسجالات التي لا طائل منها وتسجيل النقاط التي لا تقدّم ولا تؤخر" .

البعريني تقدّم بالتعزية من المؤسّسة اللبنانية للارسال بوفاة الإعلاميّة هدى شديد، كذلك قدّم العزاء لعائلتها وللجسم الصحافي بأكمله.  وقال إن "شديد كانت مثالاً للإعلام الرّاقي المتزن وبوفاتها خسر لبنان إسمًا إعلاميًا مهنيًّا لامعًا حفر بعيدًا في ذاكرة اللبنانيين كافة" . 

من جهة ثانية، وجه البعريني تحيّة للأمهات في عيدهنّ، مؤكدًا أنهنّ "ركن المنازل التي لا تستقيم بدونهن"، كما حيّا الأطفال في عيد الطفل، متمنيًا أن "ينعم أطفال لبنان بمستقبل مطمئن بعيدًا من الحروب والدمار".
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