البعريني: نطالب بدعم الجيش ليكون هو الممسك بالأرض

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وخلال لقاءات واستقبالات في مكتبه في المحمرة قال البعريني: "إزاء ما يحصل، نرفض العودة إلى الوراء، بل نطالب أكثر من أي وقت مضى بدعم الجيش اللبناني ليكون هو الممسك بالأرض وتكون مؤسّسات الدولة هي صاحبة القرار".وتابع البعريني: "في ظل ما يحصل من تطورات، لا بدّ من التمعّن بالمشهد والتحرك الفوري بعيدًا من المتاهات والسجالات التي لا طائل منها وتسجيل النقاط التي لا تقدّم ولا تؤخر" .البعريني تقدّم بالتعزية من المؤسّسة للارسال بوفاة الإعلاميّة هدى شديد، كذلك قدّم العزاء لعائلتها وللجسم الصحافي بأكمله. وقال إن "شديد كانت مثالاً للإعلام الرّاقي المتزن وبوفاتها خسر إسمًا إعلاميًا مهنيًّا لامعًا حفر بعيدًا في ذاكرة اللبنانيين كافة" .من جهة ثانية، وجه البعريني تحيّة للأمهات في عيدهنّ، مؤكدًا أنهنّ "ركن المنازل التي لا تستقيم بدونهن"، كما حيّا في عيد الطفل، متمنيًا أن "ينعم أطفال بمستقبل مطمئن بعيدًا من والدمار".