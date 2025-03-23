لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً

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سيعقد مجلس النوّاب جلسة عامّة برئاسة رئيس مجلس النوّاب الساعة 11.00 من تاريخ 24-3-2025ولهذه الغاية سيتمّ قطع شارع المصارف وإخلاؤه من السيّارات، اعتبارًا من الساعة 7.00 من التاريخ المذكور وطيلة فترة انعقاد ، إضافة إلى القيام ببعض التحويلات الظرفية في محيط المكان.يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.