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لبنان

لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً

Lebanon 24
23-03-2025 | 10:49
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:

سيعقد مجلس النوّاب جلسة عامّة برئاسة رئيس مجلس النوّاب الساعة 11.00 من تاريخ 24-3-2025
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ولهذه الغاية سيتمّ قطع شارع المصارف وإخلاؤه من السيّارات، اعتبارًا من الساعة 7.00 من التاريخ المذكور وطيلة فترة انعقاد الجلسة، إضافة إلى القيام ببعض التحويلات الظرفية في محيط المكان.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
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