تشييع الشهداء الذين سقطوا في الغارة على بلدة تولين أمس

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شيعت بلدة تولين الجنوبية المواطن علي الرضا سلوم والطفلة ديانا درويش اللذين استشهدا في الغارة التي استهدفت البلدة أمس.وشيّعت بلدة الصوانة محمد شقير الذي استشهد في الغارة نفسها.