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لبنان
تشييع الشهداء الذين سقطوا في الغارة على بلدة تولين أمس
Lebanon 24
23-03-2025
|
11:48
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شيعت بلدة تولين الجنوبية المواطن علي الرضا سلوم والطفلة
السورية
ديانا درويش اللذين استشهدا في الغارة
الإسرائيلية
التي استهدفت البلدة أمس.
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وشيّعت بلدة الصوانة
الشهيد
محمد شقير الذي استشهد في الغارة نفسها.
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