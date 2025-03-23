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لبنان

تشييع الشهداء الذين سقطوا في الغارة على بلدة تولين أمس

Lebanon 24
23-03-2025 | 11:48
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شيعت بلدة تولين الجنوبية المواطن علي الرضا سلوم والطفلة السورية ديانا درويش اللذين استشهدا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت البلدة أمس.
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وشيّعت بلدة الصوانة الشهيد محمد شقير الذي استشهد في الغارة نفسها.
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