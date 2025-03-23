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لبنان

في عكار... وفاة شاب بحادث مروّع

Lebanon 24
23-03-2025 | 12:03
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تعرض الشاب محمد فواز الضناوي لحادث سير مروع في بلدة رحبة - عكار أدى إلى وفاته.
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تجدر الإشارة إلى أن الحادق وقع أثناء قيادة الضناوي دراجة نارية.
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