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لبنان

مجهول يطلق النار باتجاه المستشفى الحكومي في حلبا

Lebanon 24
23-03-2025 | 12:05
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أقدم مجهول على إطلاق النار باتجاه المستشفى الحكومي في حلبا، ثم لاذ بالفرار دون وقوع إصابات، وفق مندوبة "لبنان 24".
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ووفقًا للمصادر، يُرجح أن يكون إطلاق النار ناتجًا عن الخلاف الذي وقع في مفرق المحمرة والذي أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد توجهت مخابرات الجيش إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادثة، فيما تستمر الجهود لتحديد هوية الفاعل تمهيدًا لتوقيفه.
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