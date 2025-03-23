مجهول يطلق النار باتجاه المستشفى الحكومي في حلبا

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أقدم مجهول على إطلاق النار باتجاه المستشفى الحكومي في ، ثم لاذ بالفرار دون وقوع إصابات، وفق مندوبة "لبنان 24".ووفقًا للمصادر، يُرجح أن يكون إطلاق النار ناتجًا عن الذي وقع في مفرق المحمرة والذي أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي .وقد توجهت مخابرات الجيش إلى المكان وفتحت تحقيقًا في ، فيما تستمر الجهود لتحديد هوية الفاعل تمهيدًا لتوقيفه.