بري: لسنا في وارد التطبيع مع إسرائيل

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أكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن "لدى إسرائيل نية لاستدراجنا للدخول في مفاوضات سياسية وصولاً لتطبيع العلاقة بين ، لكننا لسنا في هذا الوارد». وقال بري لـ«الشرق الأوسط»: « اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الأمم المتحدة، ونحن نطبّقه ونلتزم بحرفيته، وإسرائيل هي من يعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه".وأضاف بري، أن "الجيش اللبناني هو الآن على جهوزيته لاستكمال انتشاره في جنوب الليطاني، لكن المشكلة تكمن برفض إسرائيل الانسحاب من عدد من النقاط، وهذا ما حال دون انتشاره حتى الحدود بمؤازرة قوات الطوارئ المؤقتة (يونيفيل)".وأكد أن "حزب الله" يلتزم بالاتفاق، ولم يعرقل تنفيذه، وانسحب من جنوب الليطاني، ولم يطلق رصاصة منذ 6 أشهر، رغم أن إسرائيل تمعن في خرقه وتتمادى في اعتداءاتها على الجنوبية، وصولاً إلى البقاع والحدود بين وسوريا، مؤكداً أن «الحزب يمتنع عن الرد على الخروق لوقف النار، ويتّبع سياسة ضبط النفس، ويقف خلف الدولة لتطبيق الاتفاق بتثبيت وقف النار".ورأى بري أن «الاتفاق الذي تعهدت الولايات المتحدة بتنفيذه ينص على انسحاب إسرائيل، وانتشار الجيش، وإطلاق الأسرى اللبنانيين لديها، لكنها ترفض الانسحاب، وتستمر في اعتداءاتها. وكان آخرها ما حصل في الساعات الماضية، متذرّعة بحجة واهية بإطلاق صواريخ على مستعمرة المطلة".وتوقف أمام الاقتراح الذي ينص على أن يتشكّل الوفد اللبناني من عسكريين ومدنيين يتمتعون بصفة دبلوماسية للتفاوض في إطلاق الأسرى اللبنانيين، وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها، وتثبيت الحدود - استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة بين عام 1949. على أن تشمل النقاط المتداخلة التي تحفّظ عليها والواقعة على الخط الأزرق، وقال إن "مثل هذا الاقتراح غير قابل للبحث لأن مجرد القبول به يعني الإطاحة باتفاق وقف النار الذي يجب أن ينفّذ برعاية الـ(يونيفيل)، وبإشراف اللجنة (الخماسية)".