ندوة لمكتب الشباب والطلاب في "تيار المرده" بعنوان "الأم أرزة لبنان"

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نظّم مكتب الشباب والطلاب في "تيار المرده" ندوة حوارية تحت عنوان "الأم أرزة لبنان" في منتجع "الصواري" في البترون.تخلّل الندوة جلستان حواريتان الأولى سلطت الضوء على أبرز الصعوبات والتحديات في عمل المرأة السياسي، فيما خُصّصت الثانية للحديث عن الحلول الممكنة لتعزيز حضور المرأة في معترك الشأن العام.حضر الندوة: السيدة لين زيدان فرنجيه، نقيبة المحامين السابقة في طرابلس والشمال ماري تيريز القوّال، المستشارة في شؤون التواصل نادين نجيم، المستشارة الدبلوماسية والمرشحة السابقة للانتخابات النيابية جيستيل سمعان، ممثلة "الشباب التقدمي" فانيسا سمعان، ممثلتا "شباب حزب الله" علا العطار وليال حماده، "شباب المستقبل" محمد دهيبي، "شباب التيار الوطني الحرّ" إيلي باسيل، ممثلة "شباب الكتائب اللبنانية" جينيفر إسطفان ومسؤول مكتب الشباب والطلاب في "المرده" انطوني ضومط.وتحدثت في الندوة كلّ من النائبتين بولا يعقوبيان وندى البستاني، الوزيرة السابقة ريا الحسن، الخبيرة في الصحة العامة ورئيسة اتحاد النساء التقدمي الدكتورة منال سعيد، نائبة رئيسة رابطة سيدات الأعمال اللبنانيات عبير شبارو، الصحافية والناشطة السياسية حياة مرشاد، أستاذة في الجامعة ليلى نقولا وعضو المكتب السياسي في "المرده" فيرا يمين.افتتحت الندوة بالنشيدين الوطني و"المرده"، ومن ثم دقيقة صمت عن روح الزميلة الإعلامية هدى شديد، قدَمها وأدارها الاعلامي ريكاردو الشدياق. كما تحدثت في بدايتها منسقة مكتب الشباب والطلاب في "المرده" الإعلامية نور يمين، أشارت إلى " أهمية أن يلحظ قانون الانتخابات موضوع "الكوتا النسائية" وذلك انصافا للمرأة التي يحق لها أن تحصل على فرص سياسية موازية لتلك التي يحصل عليها الرجل".وقي ختام الندوة، تم تسليم المُتحدثات شتلة أرز، على ان تُزرع كلّ شتلة باسم صاحبتها في أرض محمية حرج إهدن.