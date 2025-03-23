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لبنان

"الصحة" تدين الاعتداء على مستشفى الدكتور عبد الله الراسي.. وهذا ما طالبت به

Lebanon 24
23-03-2025 | 15:02
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صدر عن وزارة الصحة العامة البيان التالي:
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تعرّض مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي مساء اليوم لاعتداء غير مبرر من مجموعة من الأشخاص أرادوا إجبار  الطبيب الجراح على إخضاع مريضتهم لعملية جراحية من دون صورة شعاعية. ووصل بهم الأمر إلى التعدي على الطبيب لإصراره على القيام بما تقتضيه الأصول الطبية، ولم يترددوا في إطلاق الرصاص على المستشفى معرّضين حياة المرضى والطاقم الطبي للخطر وموقعين الأضرار المادية في الطابقين الأول والثاني بما في ذلك غرفة العمليات.

إن وزارة الصحة العامة تشجب بأشد العبارات التعرض لمستشفى حكومي ولأحد أطبائه بالعنف والتهديد، في وقت أن المستشفى وأفراد طاقمها الطبي والتمريضي لم يتوقفوا يومًا عن تقديم الخدمات الصحية الطارئة والنوعية لأهالي المنطقة بما يمليه عليهم واجبهم الإنساني والمهني.

وإذ تنوه الوزارة بمسارعة الأجهزة الأمنية إلى تطويق حادث إطلاق النار، تدعو في الوقت نفسه إلى اتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين حرصًا على عدم تكرار مثل هكذا تجاوزات، وتأكيدًا على رفض التعدي والمساس بحرمة المؤسسات الصحية تحت أي ظرف كان.
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