"الصحة" تدين الاعتداء على مستشفى الدكتور عبد الله الراسي.. وهذا ما طالبت به

Advertisement

صدر عن وزارة الصحة العامة التالي:تعرّض الدكتور عبد الله الراسي الحكومي مساء اليوم لاعتداء غير مبرر من مجموعة من الأشخاص أرادوا إجبار الطبيب على إخضاع مريضتهم لعملية جراحية من دون صورة شعاعية. ووصل بهم الأمر إلى التعدي على الطبيب لإصراره على القيام بما تقتضيه الأصول الطبية، ولم يترددوا في إطلاق الرصاص على المستشفى معرّضين حياة المرضى والطاقم الطبي للخطر وموقعين الأضرار المادية في الطابقين الأول والثاني بما في ذلك غرفة العمليات.إن وزارة الصحة العامة تشجب بأشد العبارات التعرض لمستشفى حكومي ولأحد أطبائه بالعنف والتهديد، في وقت أن المستشفى وأفراد طاقمها الطبي والتمريضي لم يتوقفوا يومًا عن تقديم الخدمات الطارئة والنوعية لأهالي بما يمليه عليهم واجبهم الإنساني والمهني.وإذ تنوه بمسارعة الأمنية إلى تطويق حادث إطلاق النار، تدعو في الوقت نفسه إلى اتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين حرصًا على عدم تكرار مثل هكذا تجاوزات، وتأكيدًا على رفض التعدي والمساس بحرمة المؤسسات تحت أي ظرف كان.