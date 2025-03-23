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لبنان

إشكال عائلي في النبي يوشع.. تطور إلى إطلاق نار وإصابة شخص

Lebanon 24
23-03-2025 | 16:14
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وقع إشكال في منطقة النبي يوشع  قضاء المنية - الضنية بين أفراد العائلة الواحدة من آل "ع"، تطور إلى إطلاق نار، حيث أقدم المدعو "ح.ع' على إطلاق النار باتجاه المدعو "ي.ع" مما أدى إلى إصابته في قدمه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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وقد تم نقل الجريح إلى المستشفى الحكومي في المنية لتلقي العلاج، في حين فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة. 

وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادثة، حيث تبيّن أن الإشكال ناتج عن خلافات عائلية.
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