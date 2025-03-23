إشكال عائلي في النبي يوشع.. تطور إلى إطلاق نار وإصابة شخص

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وقع إشكال في منطقة النبي يوشع المنية - الضنية بين أفراد الواحدة من آل "ع"، تطور إلى إطلاق نار، حيث أقدم المدعو "ح.ع' على إطلاق النار باتجاه المدعو "ي.ع" مما أدى إلى إصابته في قدمه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".وقد تم نقل الجريح إلى المستشفى الحكومي في المنية لتلقي ، فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.وعلى الفور حضرت الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا في ، حيث تبيّن أن الإشكال ناتج عن خلافات عائلية.