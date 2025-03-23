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لبنان

مجهولون اقتحموا فيلا في عاصون.. وسرقوا أموالاً وبنادق صيد

Lebanon 24
23-03-2025 | 16:35
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أقدم مجهولون فجر اليوم بالدخول الى فيلا تعود للمدعو "م.ج" في بلدة عاصون - قضاء الضنية، حيث قاموا بسرقة مبلغ مالي وبنادق صيد قبل أن يعمدوا إلى تحطيم أجهزة التسجيل والكاميرات لإخفاء معالم الجريمة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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وأفاد مصدر مطّلع بأن منزلًا آخر في نفس المنطقة تعرض للسرقة ما يرجّح أن الفاعلين ينتمون إلى عصابة منظمة متخصصة في عمليات السرقة. 

وقد باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لتحديد هوية الفاعلين وتعقبهم.
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