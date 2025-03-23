مجهولون اقتحموا فيلا في عاصون.. وسرقوا أموالاً وبنادق صيد

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أقدم مجهولون فجر اليوم بالدخول الى فيلا تعود للمدعو "م.ج" في بلدة عاصون - الضنية، حيث قاموا بسرقة مبلغ مالي وبنادق صيد قبل أن يعمدوا إلى تحطيم أجهزة التسجيل والكاميرات لإخفاء معالم ، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".وأفاد مصدر مطّلع بأن منزلًا آخر في نفس تعرض للسرقة ما يرجّح أن الفاعلين ينتمون إلى عصابة متخصصة في عمليات السرقة.وقد باشرت الأمنية التحقيقات لتحديد هوية الفاعلين وتعقبهم.