توجه لتعيين حاكم المصرف المركزي هذا الأسبوع ومجلس النواب يدرس إنشاء مجلس شيوخ

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تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم الاثنين لدراسة عدد من اقتراحات القوانين، ابرزها اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، واقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، كما اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية. واكدت المعلومات ان هذا سيكون حاسما بموضوع تعيين حاكم لمصرف .وقالت مصادر مطلعة ل" الديار" ان"شد الحبال بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام يفترض انه وصل الى خواتيمه، وان تكون الطبخة التي تشرف عليها واشنطن قد نضجت".واضافت المصادر :»ليس معلوما اذا كان المبعوث الفرنسي إلى جان إيف لودريان الذي يصل إلى بيروت غدا الثلاثاء، اي قبل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس جوزف عون إلى باريس في 28 آذار ، سيتناول عملية تعيين حاكم لمصرف ، باعتبار انه لم يعد خافيا ان باريس كانت تدعم تعيين المصرفي سمير عساف الذي ابلغ المعنيين انه غير مهتم بالمنصب، ما جعلها تزكّي الوزير السابق جهاد أزعور.. لتنحصر حاليا المنافسة بينه وبين كريم سعيد الذي يفضله الرئيس عون».وقال رئيس الحكومة طارق متري لـ «اللواء» ان الالية التي اقرهامجلس الوزراء تتعلق بموظفي الفئة الاولى حصراً، وسنبدأ العمل لإنجازها على مراحل تبدأ بالاعلان عن المراكز الشاغرة، ثم نطرح الترشيحات لهذه الوظائف مستندين على المادة 85 من الدستور المتعلقة بالمناصفة في وظائف الفئة الاولى، لكننا لن نخصص كما كان يحصل في السابق وظيفة ثابتة لطائفة معينة. ونتوقع ان تنتهي التعيينات خلال شهرين.اضاف: ثم هناك لاحقا تعيين حاكم المصرف المركزي والتشكيلات القضائية والدبلوماسية وهيلا تخضع لآلية تعيينات الفئة الاولى.وعن المرشحين لحاكمية المركزي وصحة الاسماء المطروحة قال متري: لا مرشحين رسمياً بعد برغم التداول بأسماء معينة، ووزير المال هومن يقترح والمفروض ان يطرح اكثرمن اسم ويختار مجلس الوزراء من بينها.وقالت مصادر مطلعة قالت لـ «اللواء» أن التوافق على اسم حاكم مصرف ما زال يحتاج إلى نقاش دون أن يعني أن الموضوع لن يجد حلا لاسيما أن المعنيين على قناعة أن هذا التعيين هو مدخل لمعالجة ملفات اقتصادية ومالية مع العلم أن حاكم مصرف بالأناية يعمل بجد وعمل في الفترة السابقة بكثير من الدقة.ولفتت المصادر الى ان الكفة تميل إلى مرشح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كريم سعيد شقيق الوزير السابق فارس سعيد وهو ملتزم دعمه، معلنة في الوقت نفسه أن الاتصالات مستمرة لإخراج التوليفة المناسبة تفاديا لأية أزمة حكومية أو غير ذلك .وكتبت" نداء الوطن":في تطور يأتي من خارج سياق الاهتمامات، تنعقد في مجلس النواب اليوم جلسة للجان النيابية المشتركة برئاسة الرئيس بري، لمناقشة اقتراح قانون جديد تقدّم به النائب علي حسن خليل لزيادة ستة مقاعد تمثل المغتربين في البرلمان، مع اعتماد النظام النسبي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، وشمل الاقتراح إنشاء مجلس شيوخ يضمّ 46 عضواً، يتم انتخابهم وفقاً للتوزيع الطائفي والمذهبي ضمن التمثيل النسبي، على أن يكون دائرة واحدة أيضاً. مصادر نيابية استغربت هذا التوقيت، ووصفته بالتوقيت المريب، خصوصاً أن هناك أولويات في البلد، وبالتأكيد ليس "انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ" من ضمن هذه الأولويات.