ويتكوف: تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا مع إسرائيل أصبح احتمالاً حقيقيا

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أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن «تطبيع بين وسوريا مع إسرائيل أصبح احتمالاً حقيقياً».وقال في مقابلة صحافية: «أعتقد أن بإمكان تطبيع مع إسرائيل، حرفياً من خلال إبرام معاهدة سلام بين . هذا ممكن حقاً. وينطبق الأمر نفسه على سوريا».وتابع: «تخيّلوا لو طبّع علاقاته مع إسرائيل، وطبّعت سوريا علاقاتها، ووقّعت السعودية تطبيع مع إسرائيل بعد تحقيق السلام في غزة. هذا شرط أساسي للتطبيع مع السعودية»، مشدّداً على أن «مثل هذه الخطوات من شأنها أن تؤدّي إلى إنشاء تحالف بين دول الخليج التي ستعمل معاً لضمان الاستقرار الإقليمي في المنطقة».وكتبت" اللواء": مع استمرار الجانب بإعطاء الحجة للكيان الاسرائيلي للقيام بما يرتأيه في ، بالتوازي مع الضغط السياسي القائم على منذ فترة لتشكيل اللجان الثلاث التي تريدها الاميركية بطلب اسرائيلي للتفاوض الدبلوماسي والسياسي، يتضح ان الضغط تجاوز الجانب السياسي الى المستوى العسكري لإلزام بتشكيل اللجان الثلاث، ليس بهدف التفاوض على الانسحاب من النقاط المحتلة واطلاق سراح المعتقلين وعلى تثبيت الحدود البرية بين وفلسطين المحتلة، بل لهدف ابعد روّج له الجانبان والاسرائيلي مؤخراً جوهره تطبيع بين والكيان الاسرائيلي وصولاً الى تسوية سلمية.وهذا الهدف اعلنه صراحة يوم السبت الموفد الى الشرق الاوسط ستيفين ويتكوف بقوله: أنّ «تطبيع بين وسوريا مع إسرائيل أصبح احتمالاً حقيقيًّاً». وقال ويتكوف في مقابلة مع صحافية: «أعتقد أنه بإمكان تطبيع مع إسرائيل، حرفيًّا من خلال إبرام معاهدة سلام بين . هذا ممكن حقاً. وينطبق الأمر نفسه على سوريا. وأن تطبيع بين وإسرائيل، ثم بين سوريا وإسرائيل، يمكن أن يكون جزءا من عملية أوسع نطاقا لإحلال السلام في المنطقة».