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لبنان
وزير الدفاع ووفد امني الى دمشق
Lebanon 24
23-03-2025
|
23:32
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عُلِمَ ان وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، سيقوم يوم
الاربعاء
بزيارة رسمية إلى
سوريا
، يرافقه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي.
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وسيلتقي الوفد اللبناني خلال الزيارة وزير
الدفاع
السوري اللواء مرهف أبو قصرة، ومدير المخابرات العامة
السورية
اللواء أنس خطاب. لمناقشة سبل
تعزيز
التعاون الأمني بين
البلدين
، ومعالجة ذيول الأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة البقاع بمايؤدي الى تحقيق استقرار دام على الحدود، اضافة الى ملف النازحين السوريين.
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