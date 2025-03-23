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لبنان

وزير الدفاع ووفد امني الى دمشق

Lebanon 24
23-03-2025 | 23:32
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عُلِمَ  ان وزير الدفاع  اللواء ميشال منسى، سيقوم يوم الاربعاء بزيارة رسمية إلى سوريا، يرافقه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي.
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وسيلتقي الوفد اللبناني خلال الزيارة وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، ومدير المخابرات العامة السورية اللواء أنس خطاب. لمناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، ومعالجة ذيول الأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة البقاع بمايؤدي الى تحقيق استقرار دام على الحدود، اضافة الى ملف النازحين السوريين.  
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