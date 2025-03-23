وزير الدفاع ووفد امني الى دمشق

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عُلِمَ ان وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، سيقوم يوم بزيارة رسمية إلى ، يرافقه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي.وسيلتقي الوفد اللبناني خلال الزيارة وزير السوري اللواء مرهف أبو قصرة، ومدير المخابرات العامة اللواء أنس خطاب. لمناقشة سبل التعاون الأمني بين ، ومعالجة ذيول الأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة البقاع بمايؤدي الى تحقيق استقرار دام على الحدود، اضافة الى ملف النازحين السوريين.