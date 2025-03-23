صواريخ لتوريط لبنان ودفع الثمن لإسرائيل

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كتب ابراهيم حيدر في" النهار": جاء اطلاق الصواريخ من الجنوب في مرحلة دقيقة تتصل بالضغوط الأميركية على للتفاوض مع إسرائيل التي تسعى إلى تثبيت احتلالها للنقاط الخمس وتوسيع الشريط الأمني على طول الحدود. قدمت الصواريخ ذرائع جديدة لإسرائيل لمواصلة اعتداءاتها ورفع سقف شروطها للانسحاب، إذ أن عملية الإطلاق من خارج جنوب الليطاني، منحت الاحتلال حججاً جديدة للاعتداء، علماً أن الصواريخ لم تستهدف أي نقطة عسكرية على الحدود.سيختلف الوضع بعد إطلاق الصواريخ، إذ أن إسرائيل في الأساس لم توقف حربها على وتستمر بخروقاتها، وهي ستواصل وفق المصدر السياسي اعتداءاتها مستغلة الذرائع التي تقدم لها من خلال تفسيرها الأحادي لاتفاق وقف النار والضمانات الأميركية الممنوحة لها حول حرية الحركة. ويذكّر المصدر بمرحلة إطلاق الصواريخ من جنوب إلى إسرائيل في 2022 و قبل طوفان الأقصى2023، وكان معروفاً في ذلك الوقت الجهات المسؤولة بغض نظر من "حزب الله"، وها هي تتكرر اليوم رغم الأوضاع مختلفة جنوباً، لكنها أهدافها لا تنفصل عن معركة إسناد غزة، فيما الرهانات لا تزال لدى "حزب الله" ارتباطاً بالمشاريع الإقليمية التي توظف ساحة وربطه بملفات .بات وقف النار مهدداً بفعل الخروقات ، ومواصلة الضغوط الأميركية، والهدف هو تفريغ منطقة جنوب الليطاني من سلاح "حزب الله" حيث تشير المعلومات إلى أنه سلّم العديد من مخازنه أو دمرتها الغارات، فيما تعمل إسرائيل على توسيع الشريط الأمني العازل، ما يعني أن لا عودة للجنوبيين إلى مناطقهم أو البدء بإعادة الإعمار. والأخطر هو تهديد الوضع اللبناني كله ثم استدراجه لمزيد من التنازلات في التفاوض مع إسرائيل، وهو ما يضع جملة ضغوط على الحكومة سياسياً وعلى الجيش اللبناني أمنياً وعسكرياً في تنفيذ بنود الاتفاق، وأيضاً في التواصل مع المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار وتوفير المساعدات والدعم لإعادة الإعمار.ليس على اليوم وعلى "حزب الله" تحديداً إلا الالتزام ببنود وقف النار وبمندرحات القرار 1701، والعمل على سحب الذرائع أمام إسرائيل، ووفق المصدر السياسي، هذه المسؤولية يتحملها الحزب أولاً والمطلوب منه تسهيل مهمة الجيش والوقوف وراء الحكومة، ودعمها فعلاً بأن تكون صاحبة القرار في الحرب والسلم وليس شن الحملات والتشكيك بقدرة الشرعية، إذ أن احتلال النقاط الخمس هو أحد نتائج حرب الإسناد، فيما موازين القوى حالياً لا تسمح بمغامرات تؤدي إلى جرّ إلى حروب لا طاقة له ولا يستطيع تحملها. والأمر أيضاً أن الصواريخ ليست عملاً مقاوماً انما هي رسائل توريط تعيد البلد إلى حالة الاستنزاف، فالذي يرفع شعار الانتصار وسط هول الدمار وعدد الشهداء يمكن أن تذهب به الاوهام إلى تكرار التجربة وتعريض للخطر مجدداً وسط ضغوط لدفعه إلى التطبيع مع إسرائيل.