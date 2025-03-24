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لبنان

انقلاب حافلة ركاب واحتراقها بالكامل.. حادث سير مروع على طريق الجية باتجاه بيروت

Lebanon 24
24-03-2025 | 00:22
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وقع حادث سير مروّع صباح اليوم الإثنين عند المسلك الشرقي من الأوتوستراد الساحلي في بلدة الجية وتحديدا مقابل مرفأ "الكوجيكو"، وادى الى انقلاب حافلة راكب واحتراقها بالكامل، بعد اصطدامها بسيارة بيك آب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد حضرت سيارات اسعاف من الصليب الأحمر اللبناني وآليات اطفاء من الدفاع المدني - مركز برجا، حيث تم اخماد النيران ونقل المصابين الى المستشفيات.

وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المكان. 
 
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