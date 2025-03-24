Advertisement

لبنان

ما مصير "إثنين الغضب" أمام وزارة التربية؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-03-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1337645-638784045373020688.jpg
Doc-P-1337645-638784045373020688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي إلغاء الإعتصام الذي كان مقررا صباح اليوم أمام وزارة التربية والتعليم العالي.
Advertisement
وأكدت اللجنة متابعة مستجدات الإضراب التحذيري ومطالب الأساتذة.  
وأكد رئيس اللجنة الدكتور حسين سعد لـ "لبنان 24" انه تم إلغاء الإعتصام والمُشاركة فيه، وقال: "كنا نسعى لتوحيد صفوف الأساتذة المتعاقدين في اعتصام واحد أمام وزارة التربية الا ان ما يُسمى بـ"اللجنة الفاعلة" أو الرابطة غير القانونية بالنسبة لنا صادرت قرار الأساتذة المتعاقدين وتم "تهديدنا" بأنه يجب ان نسحب اعتصامنا من أمام وزارة التربية او سينقلون الإعتصام إلى أمام وزارة المالية". 
وأضاف: "تم تهديدنا كلجنة لذا قررنا إلغاء الاعتصام واستمرار تحركنا عبر قنوات التفاوض المباشر مع وزيرة التربية ريما كرامي عبر الحوار مع مستشاريها وطرح إحدى الحلول والمقترحات التي يُفترض ان تتضمن رفع أجر ساعة التعاقد إلى 10 او 12  دولارا دولارات بدلا من 8 دولارات أو بتقديم مساعدة اجتماعية من خلال مرسوم عبر مجلس الوزراء بـ 375 دولارا وننتظر الجواب. 
وأكد سعد الاستمرار في الإضراب لغاية مساء الثلاثاء وبعدها سيتم تقييم الوضع بحسب جواب وزيرة التربية. 
في المُقابل، أكدت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ان الإعتصام لا يزال قائماً أمام وزارة التربية.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
عن مصير شهادة "البريفيه".. هذا ما كشفته وزيرة التربية
lebanon 24
24/03/2025 13:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد "التشييع".. ما مصير المدينة الرياضية؟
lebanon 24
24/03/2025 13:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو مصير "الفن" في سوريا بعد سقوط الأسد؟ مفاجآت جديدة!
lebanon 24
24/03/2025 13:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة أثارت الغضب... العثور على رضيع أمام مسجدٍ!
lebanon 24
24/03/2025 13:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:21 | 2025-03-24
07:15 | 2025-03-24
07:06 | 2025-03-24
06:51 | 2025-03-24
06:49 | 2025-03-24
06:45 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24