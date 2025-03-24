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لبنان
ما مصير "إثنين الغضب" أمام وزارة التربية؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-03-2025
|
02:15
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أعلنت
لجنة
الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي إلغاء الإعتصام الذي كان مقررا صباح اليوم أمام وزارة التربية والتعليم العالي.
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وأكدت اللجنة متابعة مستجدات الإضراب التحذيري ومطالب الأساتذة.
وأكد رئيس اللجنة الدكتور حسين سعد لـ "لبنان 24" انه تم إلغاء الإعتصام والمُشاركة فيه، وقال: "كنا
نسعى
لتوحيد صفوف الأساتذة المتعاقدين في اعتصام واحد أمام وزارة التربية الا ان ما يُسمى بـ"اللجنة الفاعلة" أو الرابطة غير القانونية بالنسبة لنا صادرت قرار الأساتذة المتعاقدين وتم "تهديدنا" بأنه يجب ان نسحب اعتصامنا من أمام وزارة التربية او سينقلون الإعتصام إلى أمام وزارة المالية".
وأضاف: "تم تهديدنا كلجنة لذا قررنا إلغاء الاعتصام واستمرار تحركنا عبر قنوات التفاوض المباشر مع وزيرة التربية ريما كرامي عبر الحوار مع مستشاريها وطرح إحدى الحلول والمقترحات التي يُفترض ان تتضمن رفع أجر ساعة التعاقد إلى 10 او 12 دولارا دولارات بدلا من 8 دولارات أو بتقديم مساعدة اجتماعية من خلال مرسوم عبر مجلس الوزراء بـ 375 دولارا وننتظر الجواب.
وأكد سعد الاستمرار في الإضراب لغاية مساء الثلاثاء وبعدها سيتم تقييم الوضع بحسب جواب وزيرة التربية.
في المُقابل، أكدت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ان الإعتصام لا يزال قائماً أمام وزارة التربية.
المصدر:
لبنان 24
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