Advertisement

لبنان

غياب لافت لـ" المستقبل"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-03-2025 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1337652-638784024669877605.jpg
Doc-P-1337652-638784024669877605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حتى اللحظة لم يطلق تيار "المستقبل" ماكيناته الانتخابية بالرغم من اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، وهذا الامر  طرح الكثير من الاسئلة، علما ان بعض الطامحين المقربين من "التيار" يعملون على تحسين واقعهم الشعبي.
Advertisement
وبحسب المصادر فإن "المستقبل" سيخوض الانتخابات البلدية بحذر ومن دون معارك حامية، لان همه الاساسي هو الذهاب الى الانتخابات النيابية المقبلة التي ستكون مفصلية.
وتشير المصادر إلى أن موعد الانتخابات البلدية لم يحدد رسميا بعد، لذلك ليس هناك اي ضرورة ليكون لـ"المستقبل" نشاط علني ومباشر في هذه المرحلة بالذات.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
عن لبنان وعودة الحرب في غزة.. تصريح لافت لـ "أبو عبيدة"
lebanon 24
24/03/2025 13:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سرّ جديد عن "حماس".. تقريرٌ لافت
lebanon 24
24/03/2025 13:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
معمل الزهراني الكهربائي متوقف عن العمل "والسبب لافت"
lebanon 24
24/03/2025 13:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أمرٌ لافت "لم يحصل" خلال تشييع نصرالله
lebanon 24
24/03/2025 13:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:21 | 2025-03-24
07:15 | 2025-03-24
07:06 | 2025-03-24
06:51 | 2025-03-24
06:49 | 2025-03-24
06:45 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24