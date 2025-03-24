غياب لافت لـ" المستقبل"

Advertisement

حتى اللحظة لم يطلق "المستقبل" ماكيناته من اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، وهذا الامر طرح الكثير من الاسئلة، علما ان بعض الطامحين المقربين من "التيار" يعملون على تحسين واقعهم الشعبي.وبحسب المصادر فإن "المستقبل" سيخوض الانتخابات البلدية بحذر ومن دون معارك حامية، لان همه الاساسي هو الذهاب الى الانتخابات النيابية المقبلة التي ستكون مفصلية.وتشير المصادر إلى أن موعد الانتخابات البلدية لم يحدد رسميا بعد، لذلك ليس هناك اي ضرورة ليكون لـ"المستقبل" نشاط علني ومباشر في هذه المرحلة بالذات.