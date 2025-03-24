بعد اعادة فتح معبر تهريب إلى سوريا.. الجيش يوقف شهد الحجيري

أوقفت في الجيش المدعو شهد بعد اعادة فتح معبر تهريب إلى في مشاريع القاع، علما انه تم إقفاله سابقًا وتمت مصادرة 6 آليات كان فيها بضائع مهربة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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