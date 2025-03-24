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لبنان

بعد اعادة فتح معبر تهريب إلى سوريا.. الجيش يوقف شهد الحجيري

Lebanon 24
24-03-2025 | 03:33
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أوقفت مديرية المخابرات في الجيش المدعو شهد الحجيري بعد اعادة فتح معبر تهريب إلى سوريا في مشاريع القاع، علما انه تم إقفاله سابقًا وتمت مصادرة 6 آليات كان فيها بضائع مهربة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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