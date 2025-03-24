معلومة جديدة عن "صواريخ الجنوب"

قال مرجعٌ عسكريٌّ سابق لـ"لبنان24" إنَّ التحقيقات المُستمرة على صعيد حادثة إطلاق صواريخ من باتجاه مُستوطنة المطلة، صباح ، قد لا تُفضي إلى نتيجة واضحة باعتبار أنَّ المكان الذي خرجت منه الصواريخ لا يمكن تحديده بسهولة خصوصاً بعد مرور وقتٍ طويل على عملية الإطلاق.

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وذكر المصدر أنَّ رصد انطلاق الصواريخ يحتاجُ إلى أجهزة معينة هي في الأصل موجودة في لدى وغير موجودة لدى ، وأضاف: "لذلك، فإنّ السبيل الوحيد لتحديد المكان الحقيقي لإطلاق الصواريخ قد يتم كشفه من خلال عملية في ومعرفة الجهات التي دخلت إلى النقطة التي تم العثور فيها على منصات الإطلاق الخشبية".

وتابع: "في المقابل، فإن مسألة عدم معرفة الفاعل هي واردة أيضاً خصوصاً إن كان المنفذ لديه تواجد مُسبق هناك ويتحرك تحت جنح الظلام".