أين الحزب "الشيوعي"؟

مع اقتراب استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، تتجهُ الأنظار إلى مدى مشاركة الحزب "الشيوعي اللبناني" واللوائح التي قد يُشكلها ضمن والمناطق التي يتواجد فيها.

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وكان الحزبُ الذي خاض استحقاقات سابقة "غائباً" عن الساحة خلال الفترة الأخيرة، كما أن أنشطته تراجعت نوعاً ما واقتصرت على مناسبات بسيطة.

أيضاً، ظهر أنه خلال الحرب الأخيرة على ، لم تكن هناك أي مشاركة لـ"الشيوعي" في القتال بعكس أحزابٍ يسارية أخرى انضوت في المواجهة.

أمام ذلك، ورغم الغياب، يتبين أن الحزب سيتجهُ للمشاركة انتخابياً في مناطق مختلفة وذلك من خلال دعم مرشحين، لكن شكل اللوائح ما زال غير محسومٍ حتى الآن بانتظار تبلور التحالفات السياسية والتي قد تضع "الشيوعي" مع أطرافٍ أخرى مقربة من قوى بالدرجة الأولى.