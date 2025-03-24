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لبنان

أين الحزب "الشيوعي"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-03-2025 | 04:45
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مع اقتراب استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، تتجهُ الأنظار إلى مدى مشاركة الحزب "الشيوعي اللبناني" واللوائح التي قد يُشكلها ضمن البلدات والمناطق التي يتواجد فيها.
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وكان الحزبُ الذي خاض استحقاقات سابقة "غائباً" عن الساحة خلال الفترة الأخيرة، كما أن أنشطته تراجعت نوعاً ما واقتصرت على مناسبات بسيطة. 
 
أيضاً، ظهر أنه خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، لم تكن هناك أي مشاركة لـ"الشيوعي" في القتال بعكس أحزابٍ يسارية أخرى انضوت في المواجهة.
 
أمام ذلك، ورغم الغياب، يتبين أن الحزب سيتجهُ للمشاركة انتخابياً في مناطق مختلفة وذلك من خلال دعم مرشحين، لكن شكل اللوائح ما زال غير محسومٍ حتى الآن بانتظار تبلور التحالفات السياسية والتي قد تضع "الشيوعي" مع أطرافٍ أخرى مقربة من قوى التغيير بالدرجة الأولى.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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