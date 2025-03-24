"القوات": استقرار لبنان لا يتحقق إلا بالتزام القرارات الدولية

Advertisement

اعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان أن "الحرب التي شهدها ، التي قضت على البشر ودمرّت الحجر، دلّت على مدى خطورة عدم التزام القرارات ، فلو طبِّق 1701 كاملا لما وقعت حرب ما سمي بالاسناد، وفي حال لم يُطبق هذا الذي وضع أُسس وقف الأعمال العدائية بين وإسرائيل، ولم يُحترم وقف إطلاق النار، فإن حالات التوتر وعدم الاستقرار على الحدود الجنوبية ستتواصل وتُبقي ساحة وصندوق بريد".أضافت: "في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية جو رجّي إلى التمسك بالالتزامات من أجل حماية وشعبه من مخاطر الانزلاق إلى تصعيد عسكريّ جديد، يُواجه كل من طالب ويطالب بتطبيق القرارات واتفاق وقف إطلاق النار بحملات تخوين وتشكيك في محاولة يائسة لإسكات الأصوات المطالبة بتحصين البلاد وتثبيت سيادتها. إن من يطالب بتطبيق 1701 واحترام وقف إطلاق النار إنما من منطلق الحرص على وأمنه، وليس العكس. وعوضا عن شن حملات إعلامية تستهدف الشخصيات الرسميّة التي تسعى الى حماية ، يجدر بأبواق "الممانعة"، على أنواعها، أن تشكر هذه الأصوات التي تسعى لحماية من مخاطر الحرب".ختمت: "إن استقرار لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الالتزام الكامل لقرارات الشرعيّة ، وتعزيز دور الدولة في بسط سيادتها على كامل أراضيها من خلال احتكارها وحدها للسلاح وإمساكها وحدها بقرار الحرب وأخذها على عاتقها زمام الأمور بما يضمن سلامة اللبنانيين ومستقبلهم".