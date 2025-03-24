بعد الاعتداء عليه... سلب عامل في شركة أدوية في الهري

أقدم 4 مجهولين على الاعتداء واطلاق النار على عامل لدى شركة "مشموشة" للأدوية عند الشركة في بلدة الهري وسلبوا منه مبلغ مليار و894 مليون و24 الف وفروا الى جهة مجهولة. وباشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها وعمليات بحث عن الفاعلين، فيما نقل الى .

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