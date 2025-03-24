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لبنان
بعد الاعتداء عليه... سلب عامل في شركة أدوية في الهري
Lebanon 24
24-03-2025
|
04:13
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أقدم 4 مجهولين على الاعتداء واطلاق النار على عامل لدى شركة "مشموشة" للأدوية عند
مدخل
مستودع
الشركة في بلدة الهري وسلبوا منه مبلغ مليار و894 مليون و24 الف
دولار
وفروا الى جهة مجهولة. وباشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها وعمليات بحث عن الفاعلين، فيما نقل
العامل
الى
مستشفى
البترون
.
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