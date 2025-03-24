Advertisement

لبنان

طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان.. والحرارة الى ارتفاع

Lebanon 24
24-03-2025 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1337708-638784096454375508.jpg
Doc-P-1337708-638784096454375508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية خصوصا في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى الرياح ناشطة في الجنوب.
Advertisement

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع مع تسرب كتل هوائية دافئة من شمال افريقيا تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة حيث من المتوقع ان يشتد تأثيرها، فترتفع  الحرارة بشكل ملحوظ وحاد (فوق معدلاتها بحدود 10 درجات) اعتبارا من الخميس مع سيطرة مرتفع جوي سطحي خماسيني يستمر حتى مساء الجمعة مع غبار في الاجواء، علما ان الطقس سيتحول الى متقلب اعتبارا من يوم السبت  مع عودة درجات الحرارة للانخفاض التدريجي والسريع.   

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار: بيروت بين 13 و22، طرابلس بين 11 و20 وزحلة بين 6 و17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية والتي تلامس معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح في المناطق الجنوبية.
الثلاثاء:  
قليل الغيوم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية خصوصا في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى الرياح ناشطة في الجنوب .
الأربعاء:  
غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 3 درجات مع انخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح جنوب البلاد مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.
الخميس:  
غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة نتيجة اشتداد تاثير الرياح الخماسينية والتي تلامس ال28 درجة، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 21 درجة، فوق الجبال من 9 الى 21 درجة، في الداخل من 6 الى 25 درجة.
-الرياح السطحية:  شمالية غربية الى شمالية شرقية، ناشطة جنوب البلاد، سرعتها بين 20 و 40 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و65 %.

-حال البحر:مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
-الضغط الجوي: 770 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5,37
-ساعة غروب الشمس:  17,53
مواضيع ذات صلة
طقس مستقر يسيطر على لبنان.. والحرارة إلى ارتفاع حتى الأربعاء
lebanon 24
24/03/2025 13:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كتل هوائية دافئة تضرب لبنان.. الطقس مستقر والحرارة إلى ارتفاع كبير
lebanon 24
24/03/2025 13:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس مستقر يسيطر على لبنان.. وتحذير من خطر الانزلاقات
lebanon 24
24/03/2025 13:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس نهاية الاسبوع متقلب.. ودرجات الحرارة مستقرة
lebanon 24
24/03/2025 13:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:21 | 2025-03-24
07:15 | 2025-03-24
07:06 | 2025-03-24
06:51 | 2025-03-24
06:49 | 2025-03-24
06:45 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24