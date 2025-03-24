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الجيش: تفجير ذخائر في بلدة معركة وحقل القليعة وجرد الطيبة

Lebanon 24
24-03-2025 | 04:52
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
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"بتاريخ 24 / 3 / 2025، ما بين الساعة 10.45 والساعة 18.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة معركة - صور وحقل القليعةمرجعيون وجرد الطيبة – بعلبك".
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