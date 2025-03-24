الجيش: تفجير ذخائر في بلدة معركة وحقل القليعة وجرد الطيبة

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صدر عن ـــ الآتي:"بتاريخ 24 / 3 / 2025، ما بين الساعة 10.45 والساعة 18.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة - صور وحقل – وجرد – بعلبك".