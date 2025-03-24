عون خلال استقباله وفدًا من نقابة الأطباء البيطريين: لمنع أي تلاعب بصحة المواطنين

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شدد رئيس الجمهورية عون خلال استقباله وفدًا من الأطباء البيطريين في ، على "ضرورة الحفاظ على السلامة الغذائية، ومنع أي تلاعب بصحة المواطنين، ومعاقبة كل من يخالف القوانين ويُعرّض صحة اللبنانيين للخطر".