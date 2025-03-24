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لبنان

عون خلال استقباله وفدًا من نقابة الأطباء البيطريين: لمنع أي تلاعب بصحة المواطنين

Lebanon 24
24-03-2025 | 05:04
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شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله وفدًا من نقابة الأطباء البيطريين في لبنان، على "ضرورة الحفاظ على السلامة الغذائية، ومنع أي تلاعب بصحة المواطنين، ومعاقبة كل من يخالف القوانين ويُعرّض صحة اللبنانيين للخطر".
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رئيس الجمهورية خلال استقباله وفدًا من نقابة الأطباء البيطريين في لبنان: لضرورة الحفاظ على السلامة الغذائية ومنع أي تلاعب بصحة المواطنين ومعاقبة كل من يخالف القوانين ويُعرّض صحة اللبنانيين للخطر
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