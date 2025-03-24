باسيل: إلغاء الطائفية السياسية وحدها هي إلغاء للبنان

تقدمنا بإقتراح قانون إنتخاب قائم على الأورثوذكسي مع إضافات، هيك النقاش يبدأ من الأصل: الميثاقية.
إما نظام طائفي مع مناصفة فعلية مش شكلية أو نظام علماني بالكامل لكل أوجه الحياة المشتركة.
إلغاء الطائفية السياسية وحدها هي إلغاء للبنان.
هيدا هو الطائف، طبقوه بالكامل مع اللامركزية! GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 24, 2025
تقدمنا بإقتراح قانون إنتخاب قائم على الأورثوذكسي مع إضافات، هيك النقاش يبدأ من الأصل: الميثاقية.
إما نظام طائفي مع مناصفة فعلية مش شكلية أو نظام علماني بالكامل لكل أوجه الحياة المشتركة.
إلغاء الطائفية السياسية وحدها هي إلغاء للبنان.
هيدا هو الطائف، طبقوه بالكامل مع اللامركزية! GB