Advertisement

لبنان

باسيل: إلغاء الطائفية السياسية وحدها هي إلغاء للبنان

Lebanon 24
24-03-2025 | 05:42
A-
A+
Doc-P-1337755-638784137444806243.jpg
Doc-P-1337755-638784137444806243.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على حسايه على "إكس" قائلا: " تقدمنا بإقتراح قانون إنتخاب قائم على الأورثوذكسي مع إضافات، هيك النقاش يبدأ من الأصل: الميثاقية".

وتابع باسيل: "إما نظام طائفي مع مناصفة فعلية مش شكلية أو نظام علماني بالكامل لكل أوجه الحياة المشتركة.إلغاء الطائفية السياسية وحدها هي إلغاء للبنان. هيدا هو الطائف، طبقوه بالكامل مع اللامركزية". 
 
 
Advertisement

مواضيع ذات صلة
سلام يبشر بـ"إلغاء الطائفية السياسية" ويتمسك بالدستور والقانون
lebanon 24
24/03/2025 13:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: عازمون على تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية
lebanon 24
24/03/2025 13:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: رئيس الوزراء نتنياهو يطلب إلغاء جلسة المحكمة المقررة بشأنه غدا بسبب تطورات سياسية وأمنية
lebanon 24
24/03/2025 13:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يوقع مرسوما يهدف إلى إلغاء وزارة التربية في الولايات المتحدة
lebanon 24
24/03/2025 13:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:26 | 2025-03-24
07:21 | 2025-03-24
07:15 | 2025-03-24
07:06 | 2025-03-24
06:51 | 2025-03-24
06:49 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24