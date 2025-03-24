باسيل: إلغاء الطائفية السياسية وحدها هي إلغاء للبنان

كتب رئيس الوطني الحر جبران على حسايه على "إكس" قائلا: " تقدمنا بإقتراح قانون إنتخاب قائم على الأورثوذكسي مع إضافات، هيك النقاش يبدأ من الأصل: الميثاقية".



وتابع باسيل: "إما نظام طائفي مع مناصفة فعلية مش شكلية أو نظام علماني بالكامل لكل أوجه الحياة المشتركة.إلغاء الطائفية السياسية وحدها هي إلغاء للبنان. هيدا هو الطائف، طبقوه بالكامل مع اللامركزية".

تقدمنا بإقتراح قانون إنتخاب قائم على الأورثوذكسي مع إضافات، هيك النقاش يبدأ من الأصل: الميثاقية.

إما نظام طائفي مع مناصفة فعلية مش شكلية أو نظام علماني بالكامل لكل أوجه الحياة المشتركة.

إلغاء الطائفية السياسية وحدها هي إلغاء للبنان.

هيدا هو الطائف، طبقوه بالكامل مع اللامركزية! GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 24, 2025 Advertisement