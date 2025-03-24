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لبنان

وقفة احتجاجية لادارة مستشفى الدكتور عبد الله الراسي

Lebanon 24
24-03-2025 | 05:53
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نفذت ادارة مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي في حلبا والعاملون فيها، وقفة احتجاجية استنكارا للاعتداء الذي تعرضت له المستشفى على ايدي مسلحين أطلقوا النار ترهيبا واعتدوا على طبيب وممرضين في قسم الطوارىء، شارك فيها مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين والمسؤولون والاطباء والممرضون.
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وألقت رئيسة اللجنة الطبيية عضو نقابة اطباء لبنان الشمالي الدطتورة هلا العبد الله كلمة استنكرت في خلالها "الاعتداء المسلح غير المبرر على المستشفى والطبيب والطاقم التمريضي في الطوارىء، والاضرار الجسيمة التي لحقت بالاقسام وحال الهلع التي اصابت الناس والمرضى"، وقالت:"نطالب الاجهزة الامنية والقضاء بانزال اقسى العقوبات على المتورطين حرصا على عدم تكرار هكذا حوادث مؤسفة وعدم المساس بالمؤسسات الصحية"، وشكرت الاجهزة الامنية على "التحرك السريع"، مطالبة بـ"ضروة وضع نقطة امنية دائمة في حرم المستشفى لوضع حد للتسيب الامني".
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