وقفة احتجاجية لادارة مستشفى الدكتور عبد الله الراسي

نفذت ادارة مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي في حلبا والعاملون فيها، وقفة احتجاجية استنكارا للاعتداء الذي تعرضت له المستشفى على مسلحين أطلقوا النار ترهيبا واعتدوا على طبيب وممرضين في قسم الطوارىء، شارك فيها مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين والمسؤولون والاطباء والممرضون.

Advertisement

وألقت رئيسة اللجنة الطبيية عضو نقابة اطباء الدطتورة هلا العبد الله كلمة استنكرت في خلالها "الاعتداء المسلح غير المبرر على المستشفى والطبيب والطاقم التمريضي في الطوارىء، والاضرار الجسيمة التي لحقت بالاقسام وحال الهلع التي اصابت الناس والمرضى"، وقالت:"نطالب الاجهزة الامنية والقضاء بانزال اقسى العقوبات على المتورطين حرصا على عدم تكرار هكذا حوادث مؤسفة وعدم المساس بالمؤسسات الصحية"، وشكرت الاجهزة الامنية على "التحرك السريع"، مطالبة بـ"ضروة وضع نقطة امنية دائمة في حرم المستشفى لوضع حد للتسيب الامني".