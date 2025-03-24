الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين: الأول من أيار سيكون مناسبة لتنظيم حقوق العمال

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وأعلن الاتحاد أنه بدأ في إطار التزامه الدفاع عن حقوق العمال وذوي الدخل المحدود، تحضيراته للاحتفال بـالأول من أيار، عيد العمال العالمي، ليكون مناسبة لتنظيم حقوق العمال والعاملات ، وتشكيل قوة عمالية لتجديد المطالبة بحقوق العمال ومكتسباتهم والاجتماعية في ظل التدهور الاقتصادي الراهن" .وأكد الاتحاد "ضرورة تصحيح الأجور والرواتب بما يتناسب مع التضخم الحاصل، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى إقرار السلم المتحرك للأجور لضمان العدالة والمساواة في الدخل". ورفض الاتحاد "الضرائب والرسوم الجائرة التي فُرضت في الموازنة الجديدة، مطالبًا بإلغائها كونها تزيد من الأعباء على الفقراء وذوي الدخل المحدود". وشدد على "ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل الغلاء المعيشي الفاحش وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية".وجدد الاتحاد مطالبته بـ"التعويضات للعمال المتضررين من جراء العدوان الصهيوني على وبخاصة على العمال في القطاع غير المنظم من العاملين في الزراعة والبناء والأسواق والمياومين على ان تكون هذه المساعدات مالية مباشرة من الاموال التي رصدت من اجتماع مؤتمر الدعم الدولية في باريس قبل اشهر".كما دان "التهجم المستمر على المستأجرين ولجانهم من بعض السماسرة الذين يعملون بكل الوسائل لفرض القانون التهجيري الاسود"، وطالب مجلس النواب بـ"إعادة النظر في قضية الإيجارات، وإقرار قانون جديد منصف للمستأجرين، يراعي أوضاعهم الاقتصادية الصعبة، مع وضع خطة سكنية عادلة للفئات الفقيرة، تضمن لهم الحق في السكن الكريم".ودعا الاتحاد، لمناسبة عيد العمال العالمي، جميع العمال والنقابيين إلى "التحضير للمشاركة الفعالة في النشاطات والشؤون التي يعانيها الفقراء جراء الاحتكارات والكرتيلات والمافيات في كل القطاعات من الاستشفاء والدواء واسعار المواد الغذائية وغيرها والتحركات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا، من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات العمالية، ورفع الصوت عاليًا ضد الظلم والاستغلال ومن اجل التحرر الاجتماعي. عاش نضال العمال. عاش الأول من أيار رمزًا للوحدة والتضامن العمالي". (الوكالة للإعلام)