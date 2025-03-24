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لبنان

الجميّل: يجب إنهاء وجود أي سلاح خارج الدولة

Lebanon 24
24-03-2025 | 06:17
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اعتبر النائب سامي الجميل من مجلس النواب عقب جلسة اللجان المشتركة، أن مؤسسة مجلس الشيوخ هي مؤسسة جديدة ومهمة لكن يجب أن تأتي ضمن إطار ورشة دستورية كبيرة.
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وأوضح الجميّل من مجلس النواب أن هناك عدة اقتراحات قوانين للانتخابات مقدمة إلى المجلس، وأحدها قدمته الكتائب حول الدائرة الفردية وفق مبدأ one person one vote، وبالتالي يجب أن توضع كل القوانين المطروحة ضمن لجنة فرعية، لا أن يكون قانون واحد فقط على جدول الأعمال. وقال: "إن اقتراحنا هو لجنة فرعية تناقش كل قوانين الانتخاب، ونحن الكتلة الوحيدة التي صوّتت ضد القانون الحالي، لذلك يهمنا أن تُدرس كل القوانين ونحسّن آلية التمثيل"، مؤكدًا أن الكتائب ستدرس بإيجابية الاقتراحات الأخرى.

أما عن آلية انتخاب مجلس الشيوخ، فلفت الجميّل إلى أن الموضوع لا يُطرح بهذه الطريقة، خصوصًا أننا لا نعرف ما هي صلاحيات المجلس وما علاقته بمجلسي النواب والوزراء، مشددًا على أن إدخال مؤسسة دستورية جديدة يجب أن يكون ضمن ورشة دستورية كبيرة. وأضاف: "مجلس الشيوخ ملف مهم، ونحن مع إنشائه، ولكن يجب أن يكون طرحه ضمن ورشة دستورية كبيرة، وعندما تحصل الورشة نناقش الموضوع بعمق".

وفي ما يتعلق باقتراع المغتربين، أكد الجميّل ضرورة أن يصوّت المغتربون للنواب الـ128 وليس لستة نواب فقط، مشددًا على ضرورة ربط الاغتراب بالقرى وعدم فصله عنها. وأضاف: "طرحنا العودة إلى ما كنا عليه، أي أن يصوّت كل المغتربين للنواب الـ128 بدل اختصارهم بستة نواب، ونتمنى أن يُدرج اقتراح القانون على جدول الأعمال ليُقرّ بمفرده".

وشدد الجميّل على أن الصوتين التفضيليين يزيدان المشكلة بدل حلّها، قائلًا: "هذا ليس الإصلاح الذي نطمح إليه، لأن الصوت التفضيلي الآخر يزيد من تعقيدات التمثيل، لذلك نطرح الدائرة الفردية". وأشار إلى أن "الميغاسنتر" هو موضوع تقني يجب تنفيذه من قبل الحكومة، لأنه من ضمن آليات الانتخاب ولا يحتاج إلى تشريع.
أما عن طرح لبنان كدائرة واحدة، فاعتبر الجميّل أنه يناقض مفهوم التمثيل المناطقي واتفاق الطائف والضرورات التمثيلية التي يقوم عليها النظام السياسي، مؤكدًا أن "الدائرة الواحدة" تتعارض مع منطق الكتائب.

وأضاف: "أنا مع فتح النقاش حول قانون الانتخابات، لكن ضمن الإطار المناسب، أي من خلال لجنة فرعية تتمثل فيها الكتل النيابية بهدف تحسين التمثيل لا ضربه".
وختم الجميّل بالتشديد على أن العمل التشريعي لا يجب أن يتوقف في مجلس النواب، معتبرًا أن الأولوية هي استعادة سيادة لبنان وحصر السلاح، كما التزم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة، إذ إن هذا هو المدخل للاستقرار الحقيقي، لكنه أضاف: "هذا لا يمنع أن نعمل على ملفات أخرى في الوقت نفسه، ونحن ضد تأجيل النقاش في قانون الانتخاب، لا سيما أننا مع تحسين التمثيل".
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