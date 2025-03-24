ادارة مستشفى الحبتور استنكرت الاعتداء على مستشفى الدكتور عبد الله الراسي

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استنكرت ادارة مستشفى الحبتور، في بيان، "الاعتداء الآثم الذي تعرّض له مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي، وما رافقه من تعدٍّ على الطاقم الطبي وإطلاق نار عشوائي شكّل تهديدا مباشرا لحياة المرضى والعاملين فيه"، ورأى ان "هذا الاعتداء غير المقبول على صرح طبي يقدم خدماته الإنسانية والصحية لأهالي ، يُعتبر مساسا بحرمة المؤسسات الصحية، وهو سلوك مرفوض جملة وتفصيلا".وقالت:" في هذا الإطار، وقفنا اليوم وقفة تضامنية أمام المستشفى، تعبيرا عن دعمنا الكامل لإدارة مستشفى الدكتور عبد الله الراسي وكوادره الطبية والتمريضية والإدارية، ورفضًا لكل أشكال العنف والاعتداءات التي تطال القطاع الصحي، في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها. ونؤكد ضرورة محاسبة الفاعلين بأقصى العقوبات القانونية حفاظًا على هيبة المؤسسات الصحية وضمانا لسلامة العاملين فيها، كما نشدد على أهمية توفير الحماية الأمنية الدائمة للمستشفيات حتى تتمكن من أداء رسالتها الإنسانية بعيدًا من أي تهديد أو ضغط".وختمت:" نقف اليوم صفا واحدا مع زملائنا في مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي ومع كل مؤسسة صحية تُستهدف خلال تأديتها لواجبها الإنساني، ونؤكد أن المستشفيات ستبقى حصنًا للمرضى، ولن نسمح بأن تتحول إلى ساحة للفوضى والاعتداءات". (الوكالة للإعلام)