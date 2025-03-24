هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. "عقيدة أمنية جديدة"!

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنّ الجيش تبنّى عقيدة أمنية جديدة في ، تسعى لسحق "حزب الله" وليس ردعه فقط.

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ويدخل في إطار هذه العقيدة، ما حدث نهاية الأسبوع الماضي، حيث أُطلقت 6 صواريخ على المطلة شمال ، ما استدعى رداً من تل أبيب حيث قصفت الطائرات الحربية عدداً من المناطق في جنوب والبقاع.

وذكرت الصحيفة أنّ" الخلية التي استهدفت المطلة على الأرجح جماعة فلسطينية وليس "حزب الله"، موضحة أنّ "3 صواريخ سقطت داخل بينما أسقطت الدفاعات الجوية 3 أخرى"، وأردفت: "رغم أنه لم يُصب أيّ إسرائيلي بأذى، ولم يُصب أيّ مبنى، إلا أنّ الجيش ردّ بقوة. لو حدث الاستهداف قبل السابع من تشرين الأول 2023، كانت ستُبرز أنّ لم يشارك، وأنه لم يُصب أحد بأذى، وستكتفي بتهديد حزب الله".

عقيدة الجيش

أما بموجب العقيدة الجديدة لما بعد السابع من تشرين الأول 2023 في جنوب ، لم تكتفِ بالرد على مصدر الهجوم، بل شاركت أيضاً في جولات متعددة من عشرات الغارات الجوية على أهداف لـ"حزب الله" في جميع أنحاء .

ويبدو أنّ تبعث مفادها أنه "في كل مرة تُطلق فيها بضعة صواريخ على ولا تُصيب أهدافاً، سنشن هجمات مضاعفة على مصادر الصواريخ".

واعتبرت الصحيفة أنّ لم تكتفِ بهزيمة قيادة "حزب الله"، بما في ذلك اغتيال أمينه العام الشهيد السيد حسن نصر الله و3851 من مقاتلي "حزب الله"، بل هاجم الجيش أكثر من 120 موقعًا لـ"حزب الله" منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وفي حين أنّ العديد من هذه الهجمات استهدفت مقاتلين من رتب منخفضة في جنوب ، إلا أنّ عدداً منها كان يستهدف مسؤولين لبنانيين كباراً في عمق ، بما في ذلك بعلبك، على بُعد 100 كيلومتر.

وفي بعض الأحيان، هاجم الجيش قوافل مدعومة من إيران كانت تحاول تهريب أسلحة من سوريا إلى ، وفي أحيان أخرى، أعاد طائرات إيرانية محملة بالإمدادات بالقوة، وفي أحيان أخرى، أعاد البحرية سفنًا في البحر.

انسحاب الجيش من

وعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن ينسحب الجيش من كامل جنوب في 26 كانون الثاني، إلا أنه حصل على تأجيلين لهذا الموعد النهائي، ولم ينسحب فعلياً حتى 18 شباط الماضي.

وفي 18 شباط، انسحب جيش بعد 4 أشهر ونصف الشهر، لكنه ترك مع ذلك مئات الجنود في 5 مواقع على بُعد بضع مئات من الأمتار من الحدود.





وبحسب الصحيفة، فإنه "بعبارة أخرى، تلقى ضربات متتالية ولم يرد، وهو يعلم أنه إذا رد، فسيكون الصراع غير متساوٍ بدرجات متفاوتة".

وبحسب مصادر الصحيفة ، فإنّه في حال أقدم "حزب الله" على قصف ، عندها سيتجهُ الجيش نحو حرب جديدة تصلُ إلى بيروت. (المشهد)



