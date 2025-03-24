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لبنان

شقير استقبل رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالإنابة

Lebanon 24
24-03-2025 | 06:49
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 استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالإنابة ريما مكي مع وفد من ضباط الجمارك في زيارة تعارف،  وتم خلال اللقاء البحث في سبل التنسيق بين الجهازين.
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