سرقة فيلا في الضنية.. والأجهزة الأمنية تتحرك

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أقدم مجهولون على سرقة فيلا في بلدة عاصون ـ الضنية تعود ملكيتها للمدعو م. ج، حيث قاموا بعد الدخول إليها على سرقة مبلغ مالي وبنادق صيد، قبل أن يعمدوا إلى تحطيم أجهزة التسجيل وكاميرات المراقبة لإخفاء معالم السرقة.وكان منزل آخر في نفسها من البلدة قد تعرض قبل مدة للسرقة على أيدي مجهولين، ما دفع الأهالي إلى مناشدة الجهات الأمنية لملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم، وقد باشرت الأمنية التي حضرت للمكان التحقيقات لتحديد هوية الفاعلين وتعقبهم وتوقيفهم. (الوكالة للإعلام)