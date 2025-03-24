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لبنان

سرقة فيلا في الضنية.. والأجهزة الأمنية تتحرك

Lebanon 24
24-03-2025 | 06:51
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أقدم مجهولون على سرقة فيلا في بلدة عاصون ـ الضنية تعود ملكيتها للمدعو م. ج، حيث قاموا بعد الدخول إليها على سرقة مبلغ مالي وبنادق صيد، قبل أن يعمدوا إلى تحطيم أجهزة التسجيل وكاميرات المراقبة لإخفاء معالم السرقة.
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وكان منزل آخر في المنطقة نفسها من البلدة قد تعرض قبل مدة للسرقة على أيدي مجهولين، ما دفع الأهالي إلى مناشدة الجهات الأمنية لملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم، وقد باشرت الأجهزة الأمنية التي حضرت للمكان التحقيقات لتحديد هوية الفاعلين وتعقبهم وتوقيفهم. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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