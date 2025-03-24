مبادرة بيئية في جيرون: إعادة طيور الحجل إلى الأحراج

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أطلق مواطنون من بلدة جيرون في أعالي جرود من طيور الحجل البري في الأحراج المحيطة بالبلدة، حفاظاً منهم على ما يعتبرونه رمزاً بيئياً، بعد ،ن استوردوا عدداً من هذه الطيور من .وجاءت المبادرة من قبل الأهالي بعما تقلصت أعداد طيور الحجل في أحراجهم نتيجة الصيد الجائر، وإطلاق النار عليه، ما جعلهم يتمنون على المواطنين عدم التعرض لهذه الطيور حفاظاً عليها وعلى التوازن البيئي في .