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لبنان

مبادرة بيئية في جيرون: إعادة طيور الحجل إلى الأحراج

Lebanon 24
24-03-2025 | 07:06
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أطلق مواطنون من بلدة جيرون في أعالي جرود الضنية مجموعات من طيور الحجل البري في الأحراج المحيطة بالبلدة، حفاظاً منهم على ما يعتبرونه رمزاً بيئياً، بعد ،ن استوردوا عدداً من هذه الطيور من سورية.
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وجاءت المبادرة من قبل الأهالي بعما تقلصت أعداد طيور الحجل في أحراجهم نتيجة الصيد الجائر، وإطلاق النار عليه، ما جعلهم يتمنون على المواطنين عدم التعرض لهذه الطيور حفاظاً عليها وعلى التوازن البيئي في المنطقة.
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