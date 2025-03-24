Advertisement

لبنان

العثور على طفلة رضيعة في سوق برالياس!

Lebanon 24
24-03-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1337798-638784189543543410.jpg
Doc-P-1337798-638784189543543410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن أحد عناصر شرطة بلدية برالياس عثر على طفلة رضيعة في سوق برالياس.
Advertisement

 وتم تسليمها الى مخفر شتورا.
مواضيع ذات صلة
نهاية مدمرة بسبب المخدرات.. أب يقتل طفله الرضيع
lebanon 24
24/03/2025 16:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة أثارت الغضب... العثور على رضيع أمام مسجدٍ!
lebanon 24
24/03/2025 16:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
في مصر.. العثور على جثة طفلة فى ظروف غامضة
lebanon 24
24/03/2025 16:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد يوم من اختطافها.. العثور على طفلة مقتولة ذبحاً
lebanon 24
24/03/2025 16:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:59 | 2025-03-24
10:01 | 2025-03-24
09:57 | 2025-03-24
09:42 | 2025-03-24
09:31 | 2025-03-24
09:23 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24